Российская военная автоинспекция (ВАИ) вместе с МВД ЛНР продолжает контролировать дороги на территории республики. Главные задачи военнослужащих — направлять и обеспечивать приоритет воинским колонам ВС РФ на блокпостах. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Также ВАИ защищает основные транспортные направления от диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины.

«Регулировать, обеспечивать, помогать — это наша задача, мы с ней справляемся», — заявил один из военных.

Через совместные посты за сутки проходит порядка 10 тысяч машин. Работа российской военной инспекции осложняется тем, что существует постоянная возможность обстрела. Однако российским военным автоинспекторам этот факт не мешает действовать профессионально. Они также помогают гражданскому населению. Военнослужащие РФ выстраивают безопасные маршруты для районов, где очень активны украинская артиллерия, ракетные комплексы, ударные дроны.