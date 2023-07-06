Спецоперация 06 июля 2023, 17:35 Стали известны детали удара по украинским резервам РИА «Новости»: целью удара ВС России по резервам ВСУ была техника и боевики во Львове РИА «Новости»

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Российские бойцы нанесли удар по зеленой зоне академии во Львове, где прятали западную бронетехнику и размещали около 800 боевиков ВСУ и наемников. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Минобороны.

«Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории академии сухопутных войск во Львове», — уточнил источник.

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По его словам, западную тяжелую технику, в том числе британские танки Challenger, противник сосредоточил в парковой зоне академии.

Кроме того, российские бойцы открыли огонь по казармам, в которых находились около 800 украинских боевиков и иностранных наемников из учебных центров европейских стран.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры. По данным мэра Львова Андрея Садового, четыре человека пострадали.