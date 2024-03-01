01 марта 2024, 03:40
Стали известны детали штурма Авдеевского коксохима
Боец с позывным Жук: ВСУ бросали натовскую технику, отступая из коксохима
Украинские военные после начала захвата ВС России Авдеевского коксохимического комбината стремительно убегали со своих позиций, бросая западное вооружение. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным Жук.
По его словам, как только российские военные зашли в первое здание завода, то разминировали его, чтобы проложить тропу остальным группам.
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«Мы занимали рубеж за рубежом, здание за зданием. Потом начали закрепляться на самом высоком здании завода и ставить российский флаг, дабы обозначить свое присутствие тут», — отметил боец.
Российский военнослужащий также добавил, что на этих позициях ВСУ бросили большое количество вооружений НАТО среди которых были американские противотанковые комплексы Javelin и дроны-камикадзе.
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские боевики не стали оказывать особого сопротивления на авдеевском коксохиме, поскольку еще помнят события на «Азовстали» в Мариуполе.
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