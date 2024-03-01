Спецоперация 01 марта 2024, 03:40 Стали известны детали штурма Авдеевского коксохима Боец с позывным Жук: ВСУ бросали натовскую технику, отступая из коксохима РИА «Новости»

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Украинские военные после начала захвата ВС России Авдеевского коксохимического комбината стремительно убегали со своих позиций, бросая западное вооружение. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным Жук.

По его словам, как только российские военные зашли в первое здание завода, то разминировали его, чтобы проложить тропу остальным группам.

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«Мы занимали рубеж за рубежом, здание за зданием. Потом начали закрепляться на самом высоком здании завода и ставить российский флаг, дабы обозначить свое присутствие тут», — отметил боец.

Российский военнослужащий также добавил, что на этих позициях ВСУ бросили большое количество вооружений НАТО среди которых были американские противотанковые комплексы Javelin и дроны-камикадзе.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские боевики не стали оказывать особого сопротивления на авдеевском коксохиме, поскольку еще помнят события на «Азовстали» в Мариуполе.