Спецоперация 22 января 2024, 07:44 Стали известны детали освобождения села Веселое в ДНР Минобороны поделилось деталями штурма села Веселое в ДНР РИА «Новости»

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Штурмовые группы ВС России овладели селом Веселое в ДНР, используя весь арсенал стрелкового вооружения, — в результате противник бежал, бросив на поле боя раненых и убитых. Деталями освобождения населенного пункта поделилось Минобороны.

Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» во время разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха вскрыли систему обороны, опорные пункты и огневые средства противника в Веселом и на подступах к нему. Артиллерия в контрбатарейной борьбе подавила огневые позиции украинских боевиков и уничтожила обнаруженные пункты управления, а штурмовая авиация ударила по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где скрывались военнослужащие ВСУ.

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«Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм», — отметили в оборонном ведомстве.

С воздуха штурмующие подразделения сопровождали беспилотники. Их операторы предупреждали о минировании путей и вскрытых огневых средствах ВСУ (их тут же уничтожали расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп).

После этого Веселое удалось взять штурмом. Часть украинских солдат сдались в плен.

Об освобождении села российскими войсками стало известно 18 января.