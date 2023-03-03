Спецоперация 03 марта 2023, 13:54 Стала известна цель обстрелов ВСУ населенных пунктов возле Артемовска Боец «Вагнера»: ВСУ бьют по инфраструктуре около Артемовска, чтобы остановить окружение РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреливают инфраструктуру оставленных населенных пунктов под Артемовском, чтобы остановить окружение. Об этом рассказал РИА «Новости» боец группы «Вагнер».

«Судя по тому, что мы видим, они уничтожают все, чтобы замедлить наше продвижение: мосты, коммуникации», — отметил он.

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Вторая цель ВСУ, по словам бойца, максимально разрушить инфраструктуру после своего отхода.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска. По его словам, если раньше компании противостояла профессиональная украинская армия, то сейчас бойцы видят все больше стариков и детей.

В четверг, 2 марта, стало известно о взятии «вагнеровцами» Забахмутки на востоке Артемовска. Это индустриальный район города, там расположены жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

По информации советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ выведут часть своих войск из Артемовска.