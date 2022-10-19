Стала известна степень разрушений администрации Энергодара после удара из РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 11:01 Стала известна степень разрушений администрации Энергодара после удара из РСЗО HIMARS Глава администрации Энергодара Волга заявил, что верхние этажи здания ведомства разрушены Telegram-канал Администрация города Энергодар

Читать 360tv в

Верхние этажи здания администрации Энергодара практически превратились в руины после удара по постройке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ведомства Александр Волга. Он рассказал о последствиях прилета в эфире телеканала «Россия 24».

«Практически разрушены верхние этажи администрации», — сказал Волга.

Реклама

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию в ночь с 18 на 19 октября. Для обстрела украинские военные использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Реклама

Утром в Сети появились первые снимки пострадавшего здания. На них видно, что из-за прилета серьезно пострадали обшивка и утеплитель по всей площади их нанесения. Кроме того, в здании почти не осталось целых окон: стекла были выбиты ударной волной или другими последствиями прилета.

Помимо администрации, пострадали и другие объекты инфраструктуры Энергодара. Среди них — мост при въезде в город и подстанция «Луч». Степень их повреждений пока не уточняется.