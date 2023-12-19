Спецоперация 19 декабря 2023, 09:03 Стала известна главная составляющая успеха ВС России на Краснолиманском направлении Кнутов: ВС России начали использовать ДРГ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российская армия в ходе боев на Краснолиманском направлении начала использовать диверсионно-разведывательные группы для продвижения вглубь обороны противника. Об этом изданию Lenta.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«На конкретно этом направлении наши военные устойчиво продвигаются. Может быть, не такими быстрыми темпами, но весьма успешно. Это связано с тем, что мы используем не только беспилотники, но и ДРГ», — сказал он.

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Кнутов отметил, что существенно выросло мастерство тактических штабов уровня дивизии и бригады.

«Штаб оперативно получает информацию, а командование очень быстро принимает решение о нанесении ударов. Как авиацией и артиллерией, так и пехотой», — добавил военный эксперт.

Ранее стало известно об уничтожении украинского опорного пункта на Купянском направлении благодаря точным ударам артиллерийской установки «Гиацинт-С».