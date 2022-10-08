Стала известна дата выборов в органы власти российской Запорожской области | 360°

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Стала известна дата выборов в органы власти российской Запорожской области

Врио губернатора Запорожья Балицкий: выборы во власти региона пройдут в следующем году

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Выборы во все уровни власти российской Запорожской области предварительно запланированы на 10 сентября следующего года. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Евгений Балицкий.

«Во второе воскресенье сентября следующего года планируется проведение выборов», — сообщил он.

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По его словам, результаты этих выборов определят наполнение всех уровней власти в регионе. Балицкий отметил, что в дальнейшем подобная процедура перейдет на абсолютно гражданскую модель.

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Также врио губернатора подконтрольной России Запорожской области сообщил, что в основном органы власти в регионе практически полностью сформированы в той или иной степени.

По его словам, недостающий персонал набирают из местных жителей. При этом кандидатов отбирают по определенным условиям и критериям. Балицкий сказал, что местные жители сами приходят и узнают о возможном участии в деятельности новых органов власти.

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