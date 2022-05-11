США запустили поставки второй партии вертолетов Ми-17 на Украину

Американские власти запустили поставки второй партии вертолетов Ми-17 на Украину. Бойцы ВСУ получат 11 летательных аппаратов, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Из этих дополнительных 11 Ми-17 <…> первый отправляется сегодня», — сказал представитель ведомства журналистам. Цитату привело РИА «Новости».

Как ранее уточняли в Пентагоне, украинским военнослужащим уже передали пять вертолетов Ми-17. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США могли предоставить Украине летательные аппараты российского производства. Американцы получили вертолеты в рамках сотрудничества России и США по Афганистану.

Американские власти продолжают показывать военную помощь Украине. Для этих целей президент США Джо Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить его запрос на выделение 33 миллиардов долларов. Он пояснил, что в противном случае поставки придется прекратить. По словам лидера США, до критической черты осталось примерно 10 дней. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия лишь затягивают конфликт.