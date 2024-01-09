Спецоперация 09 января 2024, 17:59 США запретили Украине провести «дерзкую» операцию в Крыму в 2022 году Business Insider: США запретили Залужному наступать на Крым в 2022 году РИА «Новости»

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Главком ВСУ Валерий Залужный в 2022 году подготовил план «дерзкого» контрнаступления в районе Азовского моря, предполагавший «изоляцию» ВС России в Крыму. Об этом сообщило издание Bussines Insider.

Вооруженные силы Украины хотели прорваться через Запорожье и перерезать сухопутный маршрут в Крым из Ростовской области. Это позволило бы изолировать российскую армию в республике. Однако чиновники Пентагона назвали план слишком рискованным.

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«С точки зрения США неудача была вероятна, а ее последствия — катастрофичны. Такой рискованный шаг мог привести к стратегическому поражению», — отметил автор материала.

В Соединенных Штатах заявили, что в распоряжении ВСУ не было достаточного количества боеприпасов и военной техники, а также обученного персонала.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон накануне заявил, что Вооруженные силы Украины потеряют возможность готовить новых бойцов из-за постоянного риска ударов ВС РФ. Командование ВСУ уже сократило срок подготовки новобранцев.