Спецоперация 10 декабря 2023, 05:49 США заподозрили в удерживании Abrams от поля боя в зоне СВО Военный эксперт Дандыкин: США могут удерживать Abrams вдали от линии фронта РИА «Новости»

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Переданные Украине американские танки Abrams до сих пор не оказались на передовой в зоне специальной военной операции. США могут удерживать их, чтобы избежать репутационных потерь для своего военно-промышленного комплекса, заявил в интервью Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Европейская техника горит. Значит, американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны. А там десятки миллиардов долларов прибыли. Они выгодополучатели», — подчеркнул он.

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Американские танки до сих пор не пошли в бой, а это показательный момент, добавил Дандыкин. Он предположил, что сейчас их где-то прячут.

Еще раньше издание Forbes сообщило, что танки М-1 Abrams назвали головной болью для Вооруженных сил Украины. Они могут выйти из строя прямо на поле боя из-за хрупких фильтров двигателя.

Ранее в США задумались о целесообразности выделения военной техники украинским военным из-за огромных потерь ВСУ в тяжелом вооружении. Американские власти попросили Украину держать образцы своей техники в отдалении от линии прямого боестолкновения, чтобы их имидж не оказался под угрозой.