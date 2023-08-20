Спецоперация 20 августа 2023, 07:13 США запланировали пополнить запасы оружия ВСУ зимой NYT: США ждут зимы, чтобы пополнить запасы вооружений Украины во время «затишья» РИА «Новости»

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Власти США решили дождаться зимнего периода, чтобы нарастить производство боеприпасов и передать их Украине. Об этом говорится в материале издания The New York Times.

«Хотя летнее контрнаступление ВСУ длится всего лишь летние месяцы, в Белом доме уже смотрят в сторону зимы. Американские политики предполагают, что зимой наступит затишье, в течение которого США восполнят боезапас ВСУ», — говорится в сообщении.

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Представитель в военно-промышленном секторе отметил, что успешность контрнаступления Украины полностью зависит от способности западных стран удовлетворить снарядный голод ВСУ по части артиллерийских снарядов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украине в ходе контрнаступления несет огромные потери в живой силе из-за отсутствия необходимого военного опыта и недостаточной боевой подготовки. По его словам, многие украинцы проходят подготовку лишь в течение 21 дня.