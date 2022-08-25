США захотели перевести Украину на оружие НАТО за несколько лет

Американская администрация ожидает, что Украина в течение нескольких лет перейдет на вооружение НАТО. При этом у Киева также останутся системы своего производства, заявил замглавы Минобороны США по политическим вопросам Колин Кол. Его слова передал ТАСС.

Журналисты поинтересовались, будет ли Украина интегрирована в системы вооружений НАТО.

«Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на оборудование стандарта НАТО», — поделился Кол.

Представитель Пентагона также поделился информацией о новом пакете военной помощи для ВСУ. Речь идет о вооружении на три миллиарда долларов. По его словам, поставки начнутся уже в ближайшие несколько месяцев. Общий объем оборонной поддержки Украины при президенте Джо Байдене достиг 13,5 миллиарда долларов.