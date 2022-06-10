США выразили обеспокоенность в связи со смертным приговором наемникам в ДНР

США обеспокоены решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, вынести смертный приговор троим иностранным наемникам, обвиняемых в ведении боевых действий на стороне вооружений формирований Украины в Донбассе. Об этом он написал на странице в Twitter.

Политик назвал суд ДНР «фиктивным» и заявил, что осужденные имели законный статус комбатантов.

«Призываем Россию и ее сателлитов уважать права и защиту военнопленных, а также международное гуманитарное право», — написал он.

Накануне Верховный суд ДНР огласил приговор по делу британских наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также марроканца Саадуна Брагима. Все трое признаны виновными в ведении боевых действий на стороне Украине и приговорены к смертной казни.

Адвокат подсудимых Павел Косован пообещал обжаловать приговор суда, а глава ДНР Денис Пушилин назвал высшую меру наказания для наемников справедливой.