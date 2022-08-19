США выделят Украине очередной пакет военной помощи

Украина получит от США новый денежный транш экономической и военной помощи объемом 800 миллионов евро. Об этом написало агентство Reuters.

Авторы материала сообщили, что американский президент Джо Байден решил использовать все полномочия, чтобы санкционировать в Конгрессе передачу оружия из действующих запасов. Вероятно, о решении отправки помощи Украине объявят уже в пятницу.

Источник не исключил, что объем транша может измениться как в большую, так и меньшую сторону.

В начале августа сообщалось, что США отправят украинской армии пакет военной помощи на миллиард долларов. Представители Пентагона добавили, что ВСУ получат противотанковые переносные ракетные комплексы Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных систем NASAMS и HIMARS.

Ранее издание The Nation обрушилось с критикой на Байдена из-за политики развязывания новой Холодной войны. Авторы издания назвали администрацию нынешнего американского президента символом упадка страны.