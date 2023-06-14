Спецоперация 14 июня 2023, 00:33 США выделят новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов Госсекретарь Блинкен: США выделят Украине очередной пакет военной помощи Pxhere

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США решили предоставить Украине новый пакет оружия и военной техники на 325 миллионов долларов — более 25 миллиардов рублей. Об этом написал ТАСС со ссылкой на обнародованное письменное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«В соответствии с полномочиями, делегированными президентом [США Джо Байденом], я разрешаю наше 40-е по счету выделение [уже имеющихся вооружений] Украине», — указано в сообщении.

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В документе указано, что речь идет о «критически важных» средствах противовоздушной обороны, а также боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS и других снарядах.

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник попросил Германию утроить поставки Leopard 2. ФРГ ответила, что не будет заменять киевскому режиму каждый подбитый танк, но нарастит поставки отремонтированных Leopard 1 A5.

Тем не менее украинская армия несет большие потери и они становятся катастрофическими. ВСУ лишились более 160 танков в ходе контрнаступления, а также потеряли 25-30% поставленной из-за границы техники.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит вопрос доплат российским военным, участвующим в специальной военной операции, за подбитую технику противника.