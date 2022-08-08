США всегда воюют чужими руками

Минобороны США впервые применило новую тактику найма людей для участия в боевых действиях именно на Украине, пишет французский журнал Causeur со ссылкой на военный источник. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал «360», что наемники существовали едва не всю историю человечества. Их использовали еще во времена колонизации. В современном мире основные мастера привлечения наемников — именно США. А Украина для них — уникальный масштабный проект.

Далее —прямая речь.

США — мастера по найму и отправке людей в бой

США всегда все делают чужими руками. Наверное, к редким исключениям можно отнести Ирака и Афганистан. А так американцы действительно большие специалисты по рекрутированию.

Всегда кого-то привлекали за деньги на войну. Этим в свое время занимались Великобритания и Португалия, когда занимались захватом колоний. А сегодня — США. Андрей Кошкин.

Сегодня действуют современные приемы, технологии, и США — мастера в этом деле. Проект под названием «Украина» тоже включает в себя найм людей. Речь идет об оперативном найме: с его помощью пополняют ряды. Это некий технологический оперативный период, когда надо набрать людей, чтобы удержать ситуацию.

Зачем Украине наемные бойцы

Киевский режим уже не знает, что предпринять. Последнее — удары по Запорожской АЭС. Для чего? Нужно резонансное событие, чтобы изменить ситуацию. Сегодня уже все эксперты и политики, которые занимаются серьезным разбором ситуации, прекрасно понимают, что дни президента Украины Владимира Зеленского сочтены. Отсюда и найм новых бойцов: а вдруг получится что-то изменить за их счет?

Если не сесть за стол переговоров и резко не согласиться на условия России, в принципе режим падет. Сегодня этот режим пытаются спасти. Зеленский сам себя спасает, как может. И его кураторы тоже делают все возможное, именно они поставили задачу продолжать сопротивляться, пока не придет время и они сами не скажут, что все, достаточно Андрей Кошкин.

Пока американцы считают, что время не пришло. И украинская сторона вместе с наемниками должна изматывать Россию на поле боя, как думают в США. Там вычисляют, сколько ракет военные РФ запустили, сколько у нас людей и так далее. Все просчитывают и пытаются составить некие диаграммы, графики, которые показали бы, когда у нас закончатся силы.

Чем Украина отличается от других конфликтов для США

«Украина» — это уникальный проект, глобальный в геополитическом плане. Его суть заключается в том, что в нем США решают сразу множество задач. Прежде всего — подчинить себе Европу, посадить ее на свою энергетическую иглу и получить от этого выгоду.

С другой стороны, США хотят полностью, если не отменить Россию, то заставить ее встать на колени и подчиняться. То есть «Украина» — это мощнейший проект. США готовили его не один год. Думаю, он сам по себе давно вынашивался как теоретическая модель. А с декабря 1991 года, как распался СССР, американцы приступили непосредственно к осуществлению этого проекта.