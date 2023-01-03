Спецоперация 03 января 2023, 13:56 США уличили в желании устроить «кровавую баню» в зоне СВО WSWS связала удар по Макеевке с желанием США устроить «кровавую баню» в зоне СВО РИА «Новости»

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Удар украинских военных по Макеевке из реактивной системы залпового огня HIMARS означает намерение США максимально ужесточить обстановку в зоне специальной операции. К такому выводу пришел журналист издания World Socialist Web Site Андре Дэймон.

«Атака ВСУ по Макеевке сигнализирует о том, что США хотят продемонстрировать свои намерения усилить „кровавую баню“ в Восточной Европе», — написал он.

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С автором согласился профессор университета в Арлингтоне Майкл Кофман.

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«Мне кажется, что США вынашивают планы по уничтожению российских военных с помощью дальнобойного оружия. Благодаря наводке американской разведки украинцы могут бить точно на десятки миль», — отметил ученый.

Украинские войска ударили по Макеевке в новогоднюю ночь, писал RT. Минобороны РФ сообщило о 63 погибших военнослужащих в результате атаки.

Подразделение ВС РФ дислоцировалось в здании технического колледжа. Сообщалось, что ВСУ навелись на него благодаря выявленной сотовой активности.

Сенатор Григорий Карасин призвал выяснить конкретные фамилии людей, отдавших приказ об атаке по техникуму.