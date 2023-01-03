03 января 2023, 13:56
США уличили в желании устроить «кровавую баню» в зоне СВО
WSWS связала удар по Макеевке с желанием США устроить «кровавую баню» в зоне СВО
Удар украинских военных по Макеевке из реактивной системы залпового огня HIMARS означает намерение США максимально ужесточить обстановку в зоне специальной операции. К такому выводу пришел журналист издания World Socialist Web Site Андре Дэймон.
«Атака ВСУ по Макеевке сигнализирует о том, что США хотят продемонстрировать свои намерения усилить „кровавую баню“ в Восточной Европе», — написал он.
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С автором согласился профессор университета в Арлингтоне Майкл Кофман.
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«Мне кажется, что США вынашивают планы по уничтожению российских военных с помощью дальнобойного оружия. Благодаря наводке американской разведки украинцы могут бить точно на десятки миль», — отметил ученый.
Украинские войска ударили по Макеевке в новогоднюю ночь, писал RT. Минобороны РФ сообщило о 63 погибших военнослужащих в результате атаки.
Подразделение ВС РФ дислоцировалось в здании технического колледжа. Сообщалось, что ВСУ навелись на него благодаря выявленной сотовой активности.
Сенатор Григорий Карасин призвал выяснить конкретные фамилии людей, отдавших приказ об атаке по техникуму.
США
Специальная военная операция РФ на Украине
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