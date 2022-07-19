США сохранят мини-Украину как плацдарм для противостояния с Россией

США не смогли вступить в прямое противостояние с Россией, утратили статус мирового гегемона, а вскоре уступят Китаю лидерство в мировой экономике. Для американского правительства спецоперация на Украине стала неожиданностью и крахом иллюзий. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Иван Мезюхо.

Далее — прямая речь.

Неприятная неожиданность

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден проиграл борьбу с Россией на Украине, сделав ставку на опосредованные боевые действия до самого конца.

Для США специальная операция России на Украине была большой неожиданностью. Все-таки Вашингтон рассчитывал нанести удар по России первым путем провокации на линии соприкосновения и возможно даже на российско-украинской границе

Сегодня для ястребов Белого дома ситуация, связанная с высокой обороноспособностью и военной мощью России, является вызовом национальным интересам. Они долгое время пребывали в пелене лжи насчет военных возможностей России, недооценивали президента Владимира Путина и переоценили собственные силы.

Мини-Украина

Очевидно, что сегодня США делают все возможное для того, чтобы удержать украинское государство хоть в каких-то границах. Не исключаю, что Западом поставлена задача сохранить Украину хотя бы в западно-украинских областях для того, чтобы она в будущем была плацдармом противостояния с российским государством.

Американской политической элите сегодня сложно объяснять гражданам, почему США бездействуют и, по сути, не могут пойти на прямое противостояние с Россией. Они долгое время накачивали собственные мировые медиа антироссийской русофобской пропагандой, и теперь на фоне этого антипутинского, антироссийского контента сложно объяснять собственным соотечественникам поражение по украинскому кейсу.

Сильный соперник

Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО находится на последнем издыхании. Думаю, это не так. Не нужно недооценивать его.

Североатлантический альянс — мощная военно-политическая структура.

Она сегодня расширяется, и это угрожает национальным интересам и ключевой государственности России. Расширение блока как раз связано с тактическим поражением США на Украине.

Я бы не списывал НАТО со счетов, это серьезный противник, с которым не нужно состязаться симметричным путем. Мы должны действовать асимметрично. Собственно, как и действуем в течение спецоперации.

Первая экономика мира

Для США нынешнее время — кризисное, историческое. Вашингтон утратил статус мирового гегемона. США все еще лидирующее государство на планете Земля, но отсутствие гегемонии противоречит их сущности. Потому что сама американская государственность в последние годы основывалась на идее об исключительности.

Без исключительности нынешний конструкт США — это колосс на глиняных ногах.

Тем более США, как бы ни старались, не могут сдержать развитие Китая. Вскоре КНР станет первой экономикой мира. Возможно, Россия поспособствует ускоренному развитию Китая, так как наши энергоресурсы могут быть перенаправлены с запада на восток.