США снабдили ВСУ бесполезным оружием

Армия США отправила ВСУ оружие, которое не подходит для городских боев. Такое заявление во время признательных показаний сделал пленный полковник ВСУ Владимир Баранюк. Его слова процитировало РИА «Новости».

Признательные показания военнопленного зафиксировали в одном из населенных пунктов ДНР.

«Как я уже говорил, Javelin себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало», — сказал Баранюк.

Он отметил, что у ВСУ были и другие типы боеприпасов того же типа, что и американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Ими пользовались чаще, чем оружием из США, однако и они доставляли неудобства. Такие гранатометы разряжались на холоде, из-за этого ВСУ не могли начать боевые действия. Среди таких боеприпасов Баранюк отметил немецкую гранату уровня РПГ-22.