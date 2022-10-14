США сменят курс в украинском вопросе при вовлечении в конфликт | 360°

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США сменят курс в украинском вопросе при вовлечении в конфликт

TNI: США поменяют отношение к Украине в случае вовлечения в конфликт

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Американское правительство резко поменяет свое отношение к ситуации на Украине в случае вовлечения в открытый конфликт. Об этом в колонке для издания The National Interest написал журналист Леон Хадар.

По его мнению, если американские войска в ходе боев начнут нести большие потери, то это вызовет широкий общественный резонанс, а также определенные перестановки в Конгрессе.

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«Страх массированной ядерной атаки и мировой войны появится среди американцев, если США вступят в конфликт на Украине», — подчеркнул Хадар.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие в боевых действиях на Украине.

Он напомнил, что российские войска нанесли высокоточные удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту.

По словам белорусского лидера, потенциал вооружения России все еще не показан до конца.

Президент США Джо Байден также заявлял, что не верит в возможное применение ядерного оружия на Украине. При этом он признал, что подобный сценарий обсуждается в Пентагоне, но отказался сообщить о  возможных последствиях.

США

Россия

Специальная военная операция РФ на Украине

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