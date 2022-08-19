США разрабатывали компоненты биологического оружия на Украине, в непосредственной близости от границ РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Имеются факты реализации программы Пентагона на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — процитировал Патрушева ТАСС.

По его словам, анализ проектов украинских лабораторий доказал, что в непосредственной близости от российских границ «велась разработка компонентов биологического оружия».

Кроме того, Патрушев заявил, что Запад использовал спецоперацию как предлог для антироссийской кампании и гибридной войны. На Украине, по его словам, Россия борется с марионеточным режимом, который пришел к власти после госпереворота в 2014 году.