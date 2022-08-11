США разместили опасные радиоактивные отходы на Запорожской АЭС

На территории Запорожской атомной электростанции хранятся отработанные ядерные тепловыделяющие элементы, которые оставили там США, сообщил Telegram-канал «Заставный». Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут по этим отходам, земли в радиусе 130 километров могут оказаться непригодными к жизни.

По данным издания, на ЗАЭС находятся 156 контейнеров в ненадежной бетонной оболочке с 3744 отработанными тепловыделяющими элементами. Место никак не обозначено, а над отходами нет даже самой простой крыши, отметил автор канала. По его словам, в результате обстрела украинскими военными 7 августа, снаряды не долетели до площадки всего несколько десятков метров.

Telegram-канал «Zаписки мичмана Птичкина» отметил — в случае попадания снарядов по складу с отходами, зараженными окажутся значительные части Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Жить станет невозможно в Запорожье, Энергодаре, Никополе и других населенных пунктах.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал атаки ВСУ по Запорожской АЭС актами ядерного терроризма. По его словам, в случае катастрофы пострадать могут и жители Европы.