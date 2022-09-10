США распределили контракты на пополнение истощенных помощью Украине арсеналы | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 03:20 Поделиться Telegram

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Viber США распределили контракты на пополнение истощенных помощью Украине арсеналы Пентагон распределил контракты на 1,2 миллиарда долларов для пополнения арсеналов Unsplash/Scandinavian backlash

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Пентагон заказал вооружения на 1,2 миллиарда долларов для восполнения вооружения и боеприпасов, переданных Украине из арсеналов ВС США, заявил замглавы Минобороны США Уильям Ла-Плант. Его слова передало РИА «Новости».

«Уже реализуются контракты на сумму около 1,2 миллиарда долларов для восполнения военных запасов США. Кроме того, 352 миллиона долларов выделено на ракеты Javeline, 624 миллиона — на ракеты Stinger, 33 миллиона — на системы Himars», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

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США также заказали производство оружия для нужд ВСУ, добавил ЛаПлант. Речь идет об артиллерийских снарядах, дронах и радарах. По данным Politico, восполнение арсеналов потребует много времени.

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Западные страны по-прежнему финансируют и передают вооружение Киеву. В Кремле неоднократно подчеркивали, что такая помощь только затягивает конфликт. Однако в Вашингтоне пока не собираются менять свою политику.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Франции устаревшие буксируемые гаубицы TRF1.

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