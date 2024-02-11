Спецоперация 11 февраля 2024, 09:43 США раскрыли главную задачу, поставленную перед Сырским CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать застоя в украинском конфликте Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Президент Владимир Зеленский приказал новому главкому украинской армии Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне спецоперации. Как сообщил CNN, на генерала давят, хотя он после неудач в Авдеевке якобы пытался научиться сохранять баланс между боевыми задачами и восстановлением частей.

«Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать „застоя“», — передали авторы материала.

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Зеленского раздражали предположения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, что нужна масштабная мобилизационная кампания для изменения ситуации. Экс-главком был сторонником идеи привлечения полумиллиона новых солдат.

Как предположили журналисты CNN, в настоящее время остро ощущается еще нехватка боеприпасов в распоряжении ВСУ.

Авторы материала также отметили, что в зоне спецоперации главным оружием становятся беспилотники. В России их парк пополняется, армия постоянно совершенствуют свои дроны, а также активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее российский беспилотник «Умка» в ночном бою сбил тяжелый украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» в районе Днепра. Беспилотник обнаружил вражеский объект с помощью тепловизора и ликвидировал его с помощью боевого маневрирования.