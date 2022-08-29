США признали вероятным обстрел окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ

Американские военные сочли вероятным то, что украинские силы ведут огонь в окрестностях Запорожской атомной электростанции. Об этом сказал журналистам представитель военного командования США. Слова представителя американского военного командования процитировало РИА «Новости».

По словам офицера, украинские военные знают о возможных последствиях боевых действий в окрестностях АЭС и стараются минимизировать риски.

США до сих пор отказывались конкретизировать, кто, по их мнению, ведет обстрел по ЗАЭС.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. Но он отметил, что тот факт, что у ООН нет оценки, не означает, что организация не призывает прекратить обстрелы.