Спецоперация 19 ноября 2023, 18:56 США признали, что российские РЭБ эффективно глушат украинские дроны NYT: российские системы РЭБ не позволяют дронам ВСУ достигать целей Pxhere

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Российские системы радиоэлектронной борьбы эффективно глушат дроны Вооруженных сил Украины и не дают им достичь целей. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Журналисты отметили, что электронное оружие на первый взгляд не кажется опасным. Обычно это спутниковые тарелки или антенны, которые можно устанавливать на грузовиках, в полях или на зданиях. Но они излучают электромагнитные волны, чтобы отслеживать, «обманывать» и блокировать датчики и каналы связи, которые управляют высокоточным оружием.

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Российские войска глушат беспроводные сигналы Украины, которые соединяют дроны со спутниками. Из-за этого машины сбиваются с пути и падают на землю.

«Русские оказались более проворными в реагировании, чем мы могли ожидать, судя по их наземному поведению. Это должно вызывать беспокойство у НАТО», — указал бывший американский чиновник Джеймс Льюис.

Один из собеседников издания назвал российскую программу радиоэлектронной борьбы структурированной и подчеркнул, что почти 90% американских и европейских систем, поступающих ВСУ, «не готовы к решению задач радиоэлектронной борьбы».

В конце октября российские средства РЭБ посадили беспилотник в пригороде Севастополя. Дрон сдетонировал в поле, обошлось без пострадавших и разрушений.