Спецоперация 16 августа 2023, 12:01 США пришли в шок от тактики ВС России против западной техники СNN: западная техника не спасла контрнаступление ВСУ от мощной тактики ВС РФ РИА «Новости»

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Украинские военные перестали справляться с большим количеством мин перед укрепрайонами ВС России. ВСУ не помогает даже западная техника. Об этом сообщил журналист Ник Уолш в репортаже для телеканала CNN.

Обозреватель отметил, что многие западные власти считают, что предоставили более чем достаточно вооружения ВСУ. Однако они сильно недооценивают потенциал российских подразделений.

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«Мы должны понимать, что ВСУ имеют дело с выдающимся противником. Здесь столько мин!» — подчеркнул корреспондент.

У армии России есть большое количество передового вооружения, отметил Уолш. В это же время ВСУ продолжили использовать примитивные технологии.

«Как только русские обнаруживают наши дроны, они применяют всю мощь своей силы: артиллерию, танки, минометы», — посетовал журналист.

Обозреватель указал, что подобная тактика ВС России смогла серьезно затормозить украинское контрнаступление.

«Это просто мучения», — констатировал Уолш.

Политолог Василий Кашин заявил, что первоначальные ошибки украинского командования привели к провалу контрнаступления. Немалую роль сыграли потери ВСУ еще до начала операции.