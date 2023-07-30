30 июля 2023, 08:25
Украине приказали завершить контрнаступление — бывший разведчик США
Экс-разведчик Риттер: США приказали Украине завершить контрнаступление
Соединенные Штаты приказали Украине завершить контрнаступление, предположил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он уверен, что провал контрнаступления ВСУ вынудит Украину пересмотреть свои планы, в первую очередь под влиянием США.
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«Контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено. Так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — отметил экс-разведчик.
Он пояснил, что обещания Украины прорваться к Азовскому морю и обратить ВС России в бегство с помощью западного оружия разбились о первую же линию российской обороны. Главком ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года просил у Запада танки, артиллерийские орудия и боеприпасы, заверяя, что Россию заставят умолять о мире. Украина получила оружие, ее военнослужащих обучили с ним обращаться, «и теперь их убивают», подытожил Риттер.
Как сообщил накануне президент России Владимир Путин, только за время контрнаступления, которое началось 4 июня, ВСУ потеряли 415 танков.
США
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Украина
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