США пригрозили России новыми санкциями в случае референдумов на Украине

Если на находящихся под российским контролем регионах Украины пройдут референдумы по вхождению в состав России, то Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции. Об этом заявила первый заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — привел ТАСС слова американского чиновника.

По мнению Пател, ограничения нанесут сильный удар по России, потому что российская экономика «сильно привязана к ископаемым видам топлива», чтобы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа.

Россия готова выполнять все свои обязательства по поставкам газа в страны Европы. Но этому мешают санкции и связанные с ними технологические проблемы, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что страны ввели санкции, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание, а также не дают оформить юридически возвращение деталей. Решения руководства ЕС по ситуации с газом, по словам Пескова, сложно объяснить, но пострадавшими от этих действий станут жители Европы.