Американские власти предупредили украинских коллег, что удары по территории России приведут к эскалации вооруженного конфликта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, представители США и Украины некоторое время назад провели закрытые переговоры. Стороны обсудили вопрос ударов по российской территории и пришли к единому мнению, что атака приведет к риску эскалации.

«У нас есть опасения об эскалации, но пока мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемой им помощи», — сказал источник.

Еще один собеседник отметил, что у обеих сторон есть взаимопонимание относительно того, в какой мере Украина может использовать полученное оружие. Он подчеркнул, что у украинских военнослужащих есть достаточное количество целей внутри страны. Для поражения этих точек Запад и осуществляет поставки вооружения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что способные наносить удары по России поставки западных вооружений станут шагом к неприемлемой эскалации.