16 сентября 2023, 12:38
США предупредили о последствиях поставок оружия Украине
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США отправляют Зеленскому все более опасное оружие
Соединенные Штаты одобряют отправку все более серьезных видов вооружений для украинского режима. Подобные шаги американцев могут привести к непоправимым последствиям, отметил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.
«У нас закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Тогда власти сказали, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас?» — задался вопросом Макговерн.
Реклама
Он добавил, что Украина уже получила снаряды с обедненным ураном, и поинтересовался следующим шагом США.
«Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» — спросил экс-аналитик ЦРУ.
Американское население, по его словам, практически не знает о реальном положении дел на Украине из-за лжи в мейнстримных СМИ, поэтому не осуждает поступки собственного правительства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал сообщения о возможной отправке Украине ракет большой дальности. Он заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все просьбы киевского режима по поставкам вооружений, в том числе и по ракетам.
Ядерное оружие
США
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама