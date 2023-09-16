Спецоперация 16 сентября 2023, 12:38 США предупредили о последствиях поставок оружия Украине Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США отправляют Зеленскому все более опасное оружие U.S. Department of Defense

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Соединенные Штаты одобряют отправку все более серьезных видов вооружений для украинского режима. Подобные шаги американцев могут привести к непоправимым последствиям, отметил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.

«У нас закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Тогда власти сказали, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас?» — задался вопросом Макговерн.

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Он добавил, что Украина уже получила снаряды с обедненным ураном, и поинтересовался следующим шагом США.

«Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» — спросил экс-аналитик ЦРУ.

Американское население, по его словам, практически не знает о реальном положении дел на Украине из-за лжи в мейнстримных СМИ, поэтому не осуждает поступки собственного правительства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал сообщения о возможной отправке Украине ракет большой дальности. Он заявил, что Соединенные Штаты рассматривают все просьбы киевского режима по поставкам вооружений, в том числе и по ракетам.