США предположили, что конфликт на Украине продлится еще «много месяцев»

В Соединенных Штатах предполагают, что боевые действия на Украине продлятся «еще много месяцев», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте 1 июня. Об этом написал ТАСС.

США намерены продолжать поставки вооружения на Украину, подчеркнул Блинкен. Помощь будет адаптироваться в зависимости от обстановки.

«Наша задача — сделать так, чтобы Украина располагала необходимыми ей средствами для защиты от агрессии, <…> но также для того, чтобы ее позиции были максимально сильны на любых возможных переговорах с Россией», — процитировало госсектераря РИА «Новости».

Ранее о намерении продолжать военную и финансовую помощь Украине заявил президент США Джо Байден. При этом он добавил, что США «не ищут войны между НАТО и Россией» и не будут непосредственно участвовать в конфликте на Украине, если только их или их союзников не атакуют.