Обещание США выделить на помощь Украине 40 миллиардов долларов оказалось громким заявлением. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, что на военную помощь американцы направят только 15% из этой суммы.

По его словам, президент США Джо Байден несколько дней назад подписал соответствующий закон. Из документа следует, что наибольшая часть этих денег — 45,2%, потратят на помощь другим странам, а не Украине. Еще 35% пойдут на финансирование американских вооруженных сил. Незначительная доля — 4,8%, предназначена для помощи беженцам, возобновления работы посольства США в Киеве и другие дипломатические нужды. Непосредственно на помощь Украине пойдут только 15%.

«Но выплачивать долг, причем все 40 миллиардов долларов, придется украинцам. А в США уже говорят, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг. Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном», — предупредил председатель нижней палаты российского парламента.

Он заявил, что США и НАТО не собираются реально помогать Украине. Она нужна им для борьбы с Россией.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол рассказал, что казна США опустела, и деньги на помощь Украине придется занимать у Китая.