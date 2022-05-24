США потратят на помощь Украине лишь шестую часть из 40 млрд долларов — Володин
Володин: из обещанных Украине 40 млрд долларов США потратят на военную помощь только шестую часть
Обещание США выделить на помощь Украине 40 миллиардов долларов оказалось громким заявлением. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, что на военную помощь американцы направят только 15% из этой суммы.
По его словам, президент США Джо Байден несколько дней назад подписал соответствующий закон. Из документа следует, что наибольшая часть этих денег — 45,2%, потратят на помощь другим странам, а не Украине. Еще 35% пойдут на финансирование американских вооруженных сил. Незначительная доля — 4,8%, предназначена для помощи беженцам, возобновления работы посольства США в Киеве и другие дипломатические нужды. Непосредственно на помощь Украине пойдут только 15%.
«Но выплачивать долг, причем все 40 миллиардов долларов, придется украинцам. А в США уже говорят, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг. Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном», — предупредил председатель нижней палаты российского парламента.
Он заявил, что США и НАТО не собираются реально помогать Украине. Она нужна им для борьбы с Россией.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол рассказал, что казна США опустела, и деньги на помощь Украине придется занимать у Китая.