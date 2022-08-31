Американские власти несколько месяцев поставляли на Украину оружие для проведения контрнаступления. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Администрация [президента США Джо] Байдена помогала украинским военным готовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия», — заявили журналисты.

По словам чиновника, украинские власти просили у США оружие для боевых действий на юге страны. Американское руководство выполнило многие из этих запросов. Дополнительные боеприпасы и вооружение отправляли в рамках пакетов военной помощи, предоставленных Украине за последние два месяца.

«Об этих пакетах помощи все знали, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для снабжения контрнаступления», — подчеркнули в статье.

Министр обороны США Ллойд Остин и высокопоставленный генерал Марк Милли регулярно разговаривали со своими украинскими коллегами, чтобы определить, какое именно оружие необходимо ВСУ.