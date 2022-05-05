США поставили Украине разведданные для убийства российских генералов
NYT: Разведданные США помогли украинским военным уничтожить российских генералов
Украина получила от США разведданные, которые помогли ей уничтожить 12 российских генералов, рассказали источники газеты The New York Times. При этом спецслужбы не стали делиться с националистами многими важными данными, так как побоялись эскалации конфликта.
Американские чиновники рассказали, что по поручению Белого дома в режиме реального времени Украине предоставляют разведывательную информацию о дислокации и планах российских войск, перемещении мобильного штаба. Американцы перехватывают сообщения, снимки с секретных и коммерческих спутников и из других источников, сопоставляют их и передают украинским военным и националистам.
«Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов», — сказано в статье.
При этом Украина получает далеко не все данные. Большая часть информации остается в руках американцев, так как они боятся, что ее передача может спровоцировать эскалацию конфликта. Так, США отказались предоставлять разведданные о самых высокопоставленных российских военных, но признали, что американская разведка сыграла решающую роль в гибели других генералов.
Источники издания также рассказали, что разведданные Украине предоставляют члены НАТО.