США продолжат предоставлять помощь Украине для того, чтобы вытеснить Россию с территории этой страны, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Штаты еще в конце прошлого года предоставили украинской стороне 200 миллионов долларов, новые финансы предоставляются и в настоящее время, сообщил РБК.

Блинкен уточнил, что президент и министр обороны Украины сообщили, что ВСУ необходимо вытеснить российские войска с востока. Штаты окажут поддержку украинским властям, если они считают это своей целью, добавил госсекретарь на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

«Природа этой битвы меняется, она перемещается в восточные районы Украины. Министр обороны Украины и Зеленский объяснили нам, что им необходимо, чтобы продолжать свои действия», — пояснил Блинкен.

По его словам, США прилагают усилия, чтобы у Украины было необходимое вооружение.

«Чтобы каждый танк, которые используют русские в Украине, против него было вооружение. Каждый самолет, который летает в украинском небе, против него действовали определенные системы», — добавил он.

Глава Госдепа отметил, что сейчас процесс поставок оружия на Украину стал быстрее. Раньше на это требовались недели, теперь процесс может занимать 72 часа с момента распоряжения президента США.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев предупредил, что действия Запада и украинского руководства приведут к тому, что Украина распадется на несколько государств.