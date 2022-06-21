Американские власти пересекли черту в украинском кризисе. Помощь США стала все больше походить на действия страны в конфликте в Йемене. Такое мнение выразила научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан.

«Мы пересекли черту в Йемене. <…> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине», — написала Кристиан в своей статье для The New York Times.

Она подчеркнула, что оказываемая украинской стороне поддержка давно вышла за рамки разумного. США чрезмерно вовлечены в вооруженный конфликт. Об этом говорят миллиардные выделения средств из бюджета, отправка ракетных установок и передача разведывательной информации. В итоге США фактически вступили в боевые действия под предлогом оказания помощи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что американские власти не смогут принудить Россию следовать их правилам с помощью поставок оружия на Украину, напомнил RT. Некоторые страны продолжают накачивать Украину вооружением. Австралия передала украинцам четыре бронетранспортера M113AS4. Всего бойцы ВСУ получат 14 таких машин.