США передадут Украине ЗРК NASAMS и боеприпасы для HIMARS

Американские власти готовят очередную поставку вооружения на Украину. Военнослужащим предоставят зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности (ЗРК) NASAMS и боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила представительница Пентагона.

«По поставке NASAMS. Мы ожидаем, что это состоится в течение следующих двух-трех месяцев. А по [беспилотникам] Phoenix Ghost концепция заключается в том, чтобы были повторяющиеся поставки. Мы будем поставлять их, начав позднее в текущем месяце», — привел слова чиновницы ТАСС.

NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которая поступит на вооружение ВСУ. Также США планируют предоставить Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS. Поставку снарядов включат в новый пакет военной помощи.

«У нас есть еще один крупный пакет помощи в области безопасности, который мы собираемся представить. <…> Объем этого пакета, о котором мы скоро объявим, составит до 775 миллионов долларов», — сообщила представительница Пентагона.

Кроме боеприпасов для РСЗО HIMARS, в пакет войдут 15 малозаметных разведывательных беспилотных летательных аппаратов Sky Eagle.