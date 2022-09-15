США передадут Украине передовые ракеты | 360°

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США передадут Украине передовые ракеты

Белый дом анонсировал передачу Украине продвинутых ракетных систем

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США отправят на Украину новый пакет вооружений, который включит в себя продвинутые ракетные системы. Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил член Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы отправим им технику и вооружение, в которых украинские военные так сильно нуждаются на юге и востоке страны. В поставки войдут продвинутые передовые ракеты и артиллерия», — заявил он.

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На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден одобрил отправку Украине очередного пакета военной помощи объемом 675 миллионов долларов.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что если США отправят на Украину ракеты большой дальности, то автоматически станут стороной конфликта, а Россия даст свой адекватный ответ, написал RT.

В случае поставки украинским военным дальнобойных систем под угрозой окажутся российские города и мирные люди, уточнила дипломат.

США

Специальная военная операция РФ на Украине

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