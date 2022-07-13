США передадут Украине бесшумные снайперские винтовки

Бойцам ВСУ от американцев будут переданы 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители. Об этом написал RT со ссылкой на официальный портал госзакупок США.

По словам экспертов, Белый дом не намерен останавливать действия властей Киева, которые ранее раздали гражданским лицам тысячи автоматов Калашникова с военных складов.

Портал госзакупок гласит, что оружие на сумму в 695 тысяч долларов будет передано полиции и пограничной службе Украины.

«В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International.338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тысяч патронов.338 Lapua Magnum для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины», — говорится в документе.