Спецоперация 25 августа 2023, 10:07 США отвели Украине не больше 1,5 месяца на завершение контрнаступления РИА «Новости»: Украине осталось немного времени до завершения контрнаступления Министерство обороны Украины

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло успехов из-за того, что командование не послушало военных из США. Киевскому режиму дали от одного до 1,5 месяца, а потом попросят приостановить операцию, сообщило РИА «Новости».

Пентагон ожидал большего от начатой в июне кампании. Генштаб ВСУ вопреки советам американских стратегов рассеял войска вместо того, чтобы сосредоточить их на южном направлении и попытаться отрезать российскую группировку от Крыма.

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На видеоконференции 10 августа главком ВСУ Валерий Залужный согласился с мнением коллег из США и Великобритании, но расстановку сил не изменил. Более того, из-за больших потерь в Запорожской области пришлось задействовать элитную 82-ю десантно-штурмовую дивизию, которая по планам должна пойти вторым эшелоном и зачистить территорию, а не штурмовать в составе первого.

«В Штатах подчеркивают, что у Киева еще есть от месяца до полутора. Потом операцию придется остановить. Проливные дожди размоют грунт, превратив украинский чернозем в липкое жидкое месиво», — предупредил обозреватель агентства Андрей Коц.

По его словам, ВСУ смогут выдохнуться уже к середине сентября. В лучшем для киевского режима случае они срежут Времевский выступ на границе ДНР и Запорожской области, но это маловероятный сценарий.