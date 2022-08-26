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    26 августа 2022, 08:03

    США отреклись от присвоения имени миссии по поддержке Украины

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил, что США не собираются давать название миссии по поддержке Украины

    Глеб Гладков

    Министерство обороны Соединенных Штатов не собирается присваивать имя миссии по поддержке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передал ТАСС.

    США отреклись от присвоения имени миссии по поддержке Украины

    «Мне неизвестно о каких-либо планах по учреждению операции со своим собственным названием в поддержку помощи Украине в сфере обеспечения безопасности. <…> Если у нас будет, что объявить, я вам обязательно сообщу», — сказал он журналистам на брифинге.

    Таким образом Райдер прокомментировал материал The Wall Street Journal. Газета ранее сообщила, будто США хотят присвоить имя миссии по поддержке Украины и тренировке ВСУ. Вроде «Иракской свободы» или «Несокрушимой свободы» в Афганистане. По сведениям издания, подобный шаг продемонстрировал бы приверженность Штатов многолетней поддержке киевского режима.

    До этого российское посольство в США поймало Штаты на очередной дезинформации, направленной на дискредитацию специальной операции России на Украине. Дело в том, что американский Госдепартамент продолжает распространять домыслы о том, что российская сторона якобы создала в ДНР «фильтрационные лагеря».