Министерство обороны Соединенных Штатов не собирается присваивать имя миссии по поддержке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передал ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-либо планах по учреждению операции со своим собственным названием в поддержку помощи Украине в сфере обеспечения безопасности. <…> Если у нас будет, что объявить, я вам обязательно сообщу», — сказал он журналистам на брифинге.

Таким образом Райдер прокомментировал материал The Wall Street Journal. Газета ранее сообщила, будто США хотят присвоить имя миссии по поддержке Украины и тренировке ВСУ. Вроде «Иракской свободы» или «Несокрушимой свободы» в Афганистане. По сведениям издания, подобный шаг продемонстрировал бы приверженность Штатов многолетней поддержке киевского режима.

До этого российское посольство в США поймало Штаты на очередной дезинформации, направленной на дискредитацию специальной операции России на Украине. Дело в том, что американский Госдепартамент продолжает распространять домыслы о том, что российская сторона якобы создала в ДНР «фильтрационные лагеря».