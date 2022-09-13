США отказались признать свое участие в подготовке ВСУ к контрнаступлению | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США отказались признать свое участие в подготовке ВСУ к контрнаступлению Пентагон не подтвердил участие США в подготовке ВСУ к контрнаступлению РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пентагон оставил без развернутого комментария вопрос об участии американских военных в подготовке ВСУ к контрнаступлению. Представитель ведомства генерал Патрик Райдер, сообщил ТАСС, отказался делать какие-либо заявления по этому поводу.

Райдер отметил, что военное ведомство США имеет контакты с Украиной «на многих уровнях».

Реклама

Об участии высокопоставленных американских военных в подготовке контрнаступления ВСУ на позиции российской армии ранее сообщила газета The New York Times. По данным издания, в работе принимали участие глава Комитета начальника штабов Вооруженных Сил Марк Милли и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Реклама

В материале говорится, что со стороны Украины переговоры с американцами вел глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Участие США в подготовке ВСУ подтвердил представитель американского министерства обороны Колин Кол. По его словам, на встречах смоделировали ситуацию, которая может произойти, и дали свои рекомендации. Окончательное решение приняло командование украинских войск.

0 0 0 0 0 0