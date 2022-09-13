США отказались признать свое участие в подготовке ВСУ к контрнаступлению | 360°

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США отказались признать свое участие в подготовке ВСУ к контрнаступлению

Пентагон не подтвердил участие США в подготовке ВСУ к контрнаступлению

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Пентагон оставил без развернутого комментария вопрос об участии американских военных в подготовке ВСУ к контрнаступлению. Представитель ведомства генерал Патрик Райдер, сообщил ТАСС, отказался делать какие-либо заявления по этому поводу.

Райдер отметил, что военное ведомство США имеет контакты с Украиной «на многих уровнях».

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Об участии высокопоставленных американских военных в подготовке контрнаступления ВСУ на позиции российской армии ранее сообщила газета The New York Times. По данным издания, в работе принимали участие глава Комитета начальника штабов Вооруженных Сил Марк Милли и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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В материале говорится, что со стороны Украины переговоры с американцами вел глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Участие США в подготовке ВСУ подтвердил представитель американского министерства обороны Колин Кол. По его словам, на встречах смоделировали ситуацию, которая может произойти, и дали свои рекомендации. Окончательное решение приняло командование украинских войск.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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