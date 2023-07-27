Спецоперация 27 июля 2023, 15:31 США отказались от прогнозов по контрнаступлению ВСУ — Херш Херш: военные в США и на Украине отказались делать прогнозы по контрнаступлению Pxhere

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Американские и украинские военные уже даже перестали делать прогнозы по контрнаступлению ВСУ. Такое заявление сделал журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, написало РИА «Новости».

«Американские и украинские военные больше не делают каких-либо прогнозов… Реальность в том, что баланс сил решен», — рассказал Хершу американский чиновник.

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И Россия явно выигрывает — у президент Владимира Путина «есть то, что он хочет», подчеркнул тот. У украинской же армии успехов крайне мало, а западные кураторы явно разочарованые положением вещей.

ВСУ обречены, писал «Царьград». Российские военные действуют спокойно, планомерно, придерживаясь тактики, но иногда проявляют смекалку, чего не дано противнику.

Украина потеряет поддержку США после президентства Джо Байдена, уверен полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован. По его мнению, большинство населения во всем мире не поддерживает накачивание киевского режима техникой и бессмысленное вливание денег в страну. Многие видят, что истинная цель альянса — дестабилизация России.