США одобрят очередной пакет военной помощи Украине на $550 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. Его одобрят в понедельник, следует из заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

В очередной пакет военной помощи, как уточнил ТАСС, войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц.

Как отметил Кирби, ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провели телефонные переговоры с партнерами в Киеве. Они сообщили своим собеседникам о выделении пакета военной помощи Украине.

Несколькими часами раньше министр обороны Украины Алексей Резников уже сообщил в социальных сетях о том, что украинские военные получили от США четыре новые установки ракетных систем залпового огня HIMARS.

Резников выразил благодарность главе Белого дома Джо Байдену и американскому министру обороны Ллойду Остину за поставки нового вооружения. Как отметил Резников в своем сообщении в соцсети, звук залпа HIMARS на передовой «стал главным хитом этого лета».