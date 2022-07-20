США обвинили в превращении Восточной Европы в ад

Американские власти превратили Восточную Европу в ад. Они не оставили президенту России Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. Об этом заявил политолог Ивао Осаки в своей статье для японского издания JB Press.

Автор публикации напомнил, что еще до спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский нарушил Минские соглашения. Главной целью документа было урегулирование конфликта на востоке Украины. При этом США накачивали страну оружием и хотели, чтобы она стала членом НАТО.

«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию. <...> Именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру», — отметил Осаки.

Он добавил, что США слепо верят в гегемонию либерализма и продолжают добиваться свержения режимов в тех странах, которые пытаются им противостоять. По словам политолога, американцы легко могут отказаться и от Японии, если страна перестанет отвечать их национальным интересам. Осаки заключил, что именно США устроили ад в Восточной Европе.