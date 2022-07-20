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    20 июля 2022, 04:15

    США обвинили в превращении Восточной Европы в ад

    Японский политолог Осаки: США превратили Восточную Европу в ад

    Дарья Бунякова

    Американские власти превратили Восточную Европу в ад. Они не оставили президенту России Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию. Об этом заявил политолог Ивао Осаки в своей статье для японского издания JB Press.

    США обвинили в превращении Восточной Европы в ад

    Автор публикации напомнил, что еще до спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский нарушил Минские соглашения. Главной целью документа было урегулирование конфликта на востоке Украины. При этом США накачивали страну оружием и хотели, чтобы она стала членом НАТО.

    «Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию. <...> Именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру», — отметил Осаки.

    Он добавил, что США слепо верят в гегемонию либерализма и продолжают добиваться свержения режимов в тех странах, которые пытаются им противостоять. По словам политолога, американцы легко могут отказаться и от Японии, если страна перестанет отвечать их национальным интересам. Осаки заключил, что именно США устроили ад в Восточной Европе.