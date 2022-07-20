США объявят о новом пакете военной помощи Украине

Американские власти на этой неделе планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«На этой неделе администрация США объявит новый пакет помощи Украине, который станет уже 16-м», — привело слова Кирби РИА «Новости».

Как уточнил представитель Белого дома, в очередной пакет включили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также украинские военные получат боеприпасы для артиллерии. Кирби подчеркнул, что ВСУ очень эффективно используют реактивные системы для изменения ситуации на фронтах.

«Мы продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности», — пообещал он.

США начали поставлять Украине РСЗО HIMARS в начале июня. Тогда эти установки включили в пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов. При этом российские войска уже уничтожили две РСЗО HIMARS на Украине. Военный журналист Алексей Борзенко заявил «360», что российская техника превосходит американские установки.