Власти США намерены на следующей неделе объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него могут войти реактивные системы залпового огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

По информации журналистов, администрация США готовится увеличить количество вооружений, поставляемых на Украину. Бойцы ВСУ могут получить реактивные системы залпового огня, которые сейчас являются главным запросом украинских официальных лиц.

«Администрация склоняется к тому, чтобы отправить системы Украине в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе», — заявили авторы статьи.

Как подчеркнул телеканал, дальность действия тех типов РСЗО, которые интересуют Украину, может достигать 300 километров. Стрельба ведется с помощью мобильной техники по наземным целям.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не первую неделю просит США предоставить РСЗО. Но американский лидер Джо Байден отказывал ему в поставках, так как опасался, что оружие будут использовать для ударов по российской территории.