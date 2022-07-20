США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе

США предоставят дополнительную военную помощь Украине. Она включает в себя четыре РСЗО HIMARS. О новом пакете мер власти объявят позднее на этой неделе, сообщили в ТАСС со ссылкой на Пентагон.

Ранее об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Пакет помощи станет 16-м по счету.

Мы продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявил о намерении продолжать помогать Украине любыми способами, в том числе оружием и боеприпасами. Он отметил, что позиция государства основывается на ее трансатлантической связи — она находится в странах «Большой семерки» и НАТО, а также располагается в «сердце Евросоюза».